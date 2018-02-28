Монах из Шаолиня показал, как пробивает стекло иголкой

28 Февр. 18:03 2018-02-28T18:05:33+03:00

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У шаолиньских монахов есть множество умений, которые кажутся нам, простым смертным, чем-то чудесным. Например, они умеют пробивать стекло... иголкой! Такой «трюк» сняли на видео блогеры из команды The Slow Mo Guys.

В ролике мы видим, как монах бросает иглу в стекло. Удар был такой силы, что стекло покрылось трещинами. А осколки повреждённого стекла пробили воздушный шарик! Далее нам показывают бросок в режиме слоу-мо (в замедленном движении). Съёмку произвели на камеры, способные запечатлеть 28,5 тысячи кадров в секунду. Благодаря этому мы можем разглядеть умение монаха в деталях.

Бросок пытался повторить один из блогеров. Ему удалось оставить на стекле царапину. И это уже успех, считают эксперты. Ведь шаолиньские монахи оттачивают своё мастерство не менее десяти лет.