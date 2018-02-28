ЦИК оценил перепалку Собчак и Жириновского на теледебатах

28 Февр. 18:41 2018-02-28T18:41:12+03:00

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Поведение кандидатов в президенты в прямом эфире Центральная избирательная комиссия не контролирует, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина, комментируя перепалку Ксении Собчак и Владимира Жириновского. Взаимоотношения кандидатов находятся как в рамках избирательного права, так и в рамках закона в целом, заметила Гришина. Если кто-то из кандидатов заявит о нарушении его избирательных прав на прошедших теледебатах, тогда ЦИК рассмотрит скандал.

«Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются Центральной избирательной комиссией. Но, если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязана рассмотреть такое обращение», - пояснила RT Гришина.

Как сообщал сайт kp.ru, во время дебатов на телеканале «Россия 1» Собчак выплеснула стакан воды в лицо Жириновскому. Лидер ЛДПР спровоцировал кандидатку резкими высказываниями в ее адрес. Жириновский признал, что вышел из себя, но оправдал свои действия «троллингом» со стороны Собчак.