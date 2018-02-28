Порошенко пожаловался на несладкую жизнь после начала президентства

28 Февр. 19:57 2018-02-28T19:59:27+03:00

Украинский лидер считает себя уникальным главой государства, чье финансовое состояние ухудшилось после вступления в должность

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Президент Украины Петр Порошенко признался, что его финансовое состояние ухудшилось после вступления в должность главы государства. Владелец кондитерской корпорации Roshen считает, что жизнь у него теперь «не сахар».

«Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение», - заявил Порошенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как живется президенту-олигарху в стране, население которой «выживает».

По словам украинского президента, его состояние было намного большим до вступления в должность главы государства.

«Я единственный президент, который имеет эту динамику», - сокрушается Порошенко.

Напомним, Порошенко владеет компанией Roshen — одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав входят фабрики на территории Украины, Литвы, Венгрии и России.

Перед президентскими выборами в 2014 году Порошенко пообещал, что став главой государства он продаст свой основной актив, однако до сих пор этого не сделал.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент Украины был вынужден отчитываться за своей дорогостоящий новогодний отдых на Мальдивских островах.