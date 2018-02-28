Грызлов: Контактная группа по Донбассу готовит новое перемирие с 5 марта
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе считает необходимым установить с 5 марта новое перемирие на востоке Украины. Об этом сообщил постоянный представитель РФ в группе Борис Грызлов.
«В течение «новогоднего» или «рождественского» перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта «весеннее» перемирие», - заявил Грызлов по итогам переговоров.
По его словам, в ходе заседания контактной группы в среду представители народных республик подняли вопрос о росте числа нарушений режима прекращения огня со стороны Киева. Это касается не только обстрелов, но и отвода от линии соприкосновения запрещенных минскими соглашениями вооружений.
«Российская делегация предложила ОБСЕ более четко фиксировать, с какой стороны происходят нарушения, а также поставить на контроль выпуск приказов об ответственности для нарушителей режима прекращения огня и исполнение этих приказов личным составом формирований противостоящих сторон», - добавил Грызлов.
Ранее о готовящемся «абсолютном соблюдении режима прекращения огня» с 5 марта рассказал представитель ЛНР Владислав Дейнего. Соответствующее соглашение подпишут в ближайшие дни.
В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ Марин Садик отметил, что окончательное решение о перемирии еще не принято, но работа в этом направлении ведется.
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