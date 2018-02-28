Хиллари Клинтон призвала Трампа защитить страну от «наступающих русских»

28 Февр. 21:49 2018-02-28T21:49:14+03:00

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты уверена, что глава американского государства игнорирует предупреждения о «российской угрозе»

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Американский лидер Дональд Трамп игнорирует предупреждения разведсообщества о якобы существующей российской угрозе. Такого мнения придерживается экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

«Я говорю это как экс-госсекретарь США и американка: русские все еще идут. Наше разведсообщество побуждает Трампа действовать. Будет он по-прежнему игнорировать и капитулировать, или защищать нашу страну?», - написала Клинтон на своей странице в Твиттер.

Таким образом она прокомментировала выступление в Сенате главы Кибернетического командования ВС США адмирала Майкла Роджерса.

Отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются в сфере кибербезопасности в преддверии промежуточных выборов в США, Роджерс заявил, что не получил от президента никаких новых полномочий или возможностей для отражения «российской угрозы».

Тем не менее он заверил сенаторов, что его ведомство предпринимает некие «особые» шаги, однако не уточнил их суть.

Напомним, тема российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года быстро набрала обороты после победы Дональда Трампа. В частности, ее активно поддерживают политические оппоненты президента из Демократической партии и главная соперница по избирательной кампании Хиллари Клинтон.

При этом Клинтон сама находится в центре скандала, связанного с кибербезопасностью. Экс-госсекретарь хранила рабочую переписку на домашнем сервере, что стало поводом для расследования ФБР.