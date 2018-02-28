Небензя пообещал не церемониться с террористами в Сирии

28 Февр. 22:12 2018-02-28T22:12:54+03:00

Россия предложила Совбезу ООН принять заявление в поддержку резолюции о прекращении боевых действий в арабской республике

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Боевики террористических организаций остаются законной мишенью для сирийских военных, и церемониться с ними не будут. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

Таким образом российский постпред прокомментировал письмо о главарей вооруженных группировок Восточной Гуты — района, который непосредственно примыкает к Дамаску.

В частности, вооруженная оппозиция выразила готовность в кратчайшие сроки выдавить из Восточной Гуты сторонников «Джебхат ан-Нусры» и аль-Каиды (запрещены в РФ) при условии соблюдения режима прекращения огня.

В свою очередь Россия ожидает четких гарантий на счет такого соглашения со стороны «внешних покровителей боевиков», подчеркнул Небензя.

«Надо понимать, что террористы остаются законной мишенью военных операций, и церемониться с ними не будут», - добавил дипломат, предложив членам Совбеза вместе рассмотреть варианты, как нейтрализовать джихадистов в Восточной Гуте.

Кроме того, российская сторона предложила СБ ООН принять проект заявление в поддержку резолюции 2104, которая предполагает 30-дневное прекращение огня на территории САР для оказания гуманитарной помощи населению. Москва призывает все стороны конфликта и внешних игроков обеспечить перемирие, а также безопасность коридора для эвакуации мирных жителей из Восточной Гуты.