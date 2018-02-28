В Джорджии школьный учитель устроил стрельбу

28 Февр. 22:35 2018-02-28T22:37:05+03:00

В результате инцидента никто из учеников не пострадал, педагог задержан полицией

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Один из учителей школы в американском штате Джорждия устроил стрельбу. В результате происшествия никто из учеников и персонала учебного заведения не пострадал.

Примерно в 20:30 мск местные правоохранители сообщил о том, что в школе города Дэлтон раздались выстрелы, а в одном из классов забаррикадировался неизвестный. Все учащиеся были оперативно эвакуированы из здания учебного заведения в соседний торговый центр.

Родителям рекомендовали не прорываться к школе, а сразу направляться за детьми к торговому центру.

Прибывшие на место происшествия полицейские смогли задержать стрелка, им оказался один из преподавателей школы. Его мотивы остаются неизвестными.

Подобные инциденты в школах и других учебных заведениях США остаются в центре внимания после резонансной трагедии во Флориде, где 19-летний Николас Круз расстрелял из винтовки 17 человек в школе города Паркленд. Злоумышленник был задержан полицией, в ходе расследования выяснилось, что у него были проблемы с психическим здоровьем.

После событий во Флориде президент США Дональд Трамп предложил вооружить учителей и сотрудников школ, чтобы те имели возможность защитить учеников от нападения. Также американский лидер готов поддержать и менее экстравагантные меры.