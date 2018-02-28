Появилось видео, как Путин поздравил олимпийцев в Кремле
В Интернете опубликовано видео награждения наших спортсменов, вернувшихся из олимпийского Пхенчхана. Как ранее сообщал сайт kp.ru, 28 февраля президент России Владимир Путин поздравил олимпийцев, вручив государственные награды победителям и призерам зимних Игр – 2018.
Общаясь с атлетами, глава государства поблагодарил их за отношение к спорту и особенно – к своей Родине. Он отметил, что когда смотрел выступления российских спортсменов, возникало чувство гордости. Президент вспомнил и один из самых драматичных моментов прошедшей Олимпиады – хоккейный финал.
«Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Спасибо вам за ваше отношение к стране и отношение к делу. Миллионы людей радуются вашим победам не меньше, чем вы», - сказал Владимир Путин.
Путин вручает Олимпийцам госнаграды .
Напомним, на зимних Играх в Пхенчхане российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. День их чествования в Кремле совпал с другим важным событием – 28 февраля МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России.
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Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам - победителям и призерам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане