Небензя США не дают СБ ООН принять предложенную Россией резолюцию о перемирии в Сирии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-01T01:16:58+03:00

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Делегация Соединенных Штатов мешает Совету Безопасности ООН принять предложенный Россией проект заявления в поддержку реализации резолюции о 30-дневной гуманитарной паузе в Сирии.

«Американцы представили поправки, которые, по сути, не имеют ничего общего с нашим проектом заявления председателя», - сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что предложения США по сути являются «не поправками, а новым заявлением», передает РИА Новости.

Ранее Василий Небензя говорил, что российская сторона предложила СБ ООН принять проект заявления в поддержку резолюции о перемирии на территории САР, в котором все стороны конфликта призываются к прекращению огня, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь людям.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу Совбез Всемирной организации принял резолюцию о прекращении огня в Сирии, а накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что с 27 февраля в Восточной Гуте вступила в действие гуманитарная пауза, введение которой предполагает единогласно одобренный членами СБ документ.