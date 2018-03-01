Екатерина Боброва решила продать подаренный ей за олимпийскую медаль BMW X5

СЕГОДНЯ 01:38 2018-03-01T02:04:39+03:00

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Российская фигуристка Екатерина Боброва, завоевавшая на зимней Олимпиаде – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане серебряную медаль в паре с Дмитрием Соловьевым, решила продать подаренный ей за эту победу BMW X5, чтобы направить деньги на благотворительность.

«К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи», - сказала спортсменка.

Она добавила: «Я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 28 февраля победителей и призеров зимних Игр сначала чествовали в Кремле, где президент России Владимир Путин вручил им государственные награды, а потом – в Доме правительства, где российских олимпийцев поздравлял Дмитрий Медведев. Ключи от новеньких автомобилей получили 46 спортсменов.

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Олимпиады не заканчиваются с последним стартом. Спортсмены знают, что после Игр им еще работать и работать на камеры, а также получать поздравления и подарки. Так что последний день зимы получился для российских медалистов напряженным, но и приятным тоже: сначала прием в Кремле, потом в Доме правительства (подробности).