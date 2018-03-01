«Меня потеряли»: Фигуристка Боброва рассказала, как её призовую машину отдали хоккеисту

СЕГОДНЯ 03:33 2018-03-01T03:48:35+03:00

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На церемонии вручения наград Фонда поддержки олимпийцев России в Доме правительства произошла небольшая заминка из-за того, что перепутали ключи от призовых автомобилей: ключи от машины, предназначенной для фигуристки Екатерины Бобровой, сначала долго не могли найти, а потом они обнаружились у кого-то из хоккеистов.

Когда спортсменка вышла на сцену, ей вручили только цветы. А после того, как в процесс вмешался участвовавший в церемонии премьер Дмитрий Медведев, ей вынесли футляр с ключами от машины лыжника Александра Большунова. Но в итоге разобрались: хоккеисты обменялись перепутанными ключами, а Бобровой отдали ключи от её призового BMW X5. Об этом Екатерина рассказала позже журналистам.

«Было очень забавно. Меня сначала потеряли, потом, оказывается, мою машину отдали хоккеисту, но я не в обиде. Очень классно, что все это так весело восприняли: все смеялись, все всё нашли, слава богу», - приводит слова спортсменки ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Екатерина Боброва в паре с Дмитрием Соловьевым завоевала на зимней Олимпиаде – 2018 в южнокорейском Пхёнчхане серебряную медаль. А подаренную ей машину она собирается продать и направить деньги на благотворительность.

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