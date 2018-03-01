2018-03-01T05:55:04+03:00
Экономика

Торгпред России в США – о ситуации с Exxon Mobil: Создатели санкций «стреляют в ногу» американскому бизнесу

Ранее одна из крупнейших в мире нефтяных компаний объявила выходе из совместных с «Роснефтью» проектов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Exxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектовExxon Mobil заявила о выходе из совместных с "Роснефтью" проектовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Западные антироссийские санкции вредят не столько нашей стране, сколько зарубежным компаниям. Такое мнение выразил представитель России в США Александр Стадник, комментируя решение американской нефтяной корпорации Exxon Mobil отказаться от совместных с «Роснефтью» проектов из-за санкций против Российской Федерации, введенных Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

«Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с Exxon Mobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы в отношении именно американского бизнеса, стреляя ему в ногу», - приводит его слова РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, корпорация Exxon Mobil объявила о выходе из совместных с российской компанией «Роснефть» проектов, отметив, что это решение «приведет к чистым убыткам» в размере 200 миллионов долларов.

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