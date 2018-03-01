2018-03-01T06:58:47+03:00
В мире

Инвесторы считают хакеров самой главной угрозой мировому бизнесу

В рейтинге опасностей для бизнеса киберугрозы поднялись с пятого места на первое
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В 2017 году киберугрозы в перечне угроз для бизнеса занимали пятое местоВ 2017 году киберугрозы в перечне угроз для бизнеса занимали пятое местоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Большинство инвесторов считают главной угрозой для мирового бизнеса считают проблемы кибербезопасности. К такому выводу пришли специалисты международной консалтинговой компании PwC после проведенного ими опроса инвесторов и аналитиков.

В прошлом 2017 году в перечне опасностей для бизнеса киберугрозы занимали пятое место, а по итогам нынешнего опроса поднялись на первое – хакеры беспокоят 41% экспертов в финансовых вопросах. Кроме того, среди серьезных угроз респонденты назвали геополитическую нестабильность, высокие темпы технологических изменений, а также популизм и протекционизм.

Стоит отметить, что многие инвесторы в своих ответах включили в число рисков для бизнеса терроризм и чрезмерное влияние регуляторов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен тоже считает хакеров страшнее экстремистов

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram