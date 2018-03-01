Инвесторы считают хакеров самой главной угрозой мировому бизнесу

СЕГОДНЯ 06:44 2018-03-01T06:58:47+03:00

В 2017 году киберугрозы в перечне угроз для бизнеса занимали пятое место Фото: REUTERS

В рейтинге опасностей для бизнеса киберугрозы поднялись с пятого места на первое

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Большинство инвесторов считают главной угрозой для мирового бизнеса считают проблемы кибербезопасности. К такому выводу пришли специалисты международной консалтинговой компании PwC после проведенного ими опроса инвесторов и аналитиков.

В прошлом 2017 году в перечне опасностей для бизнеса киберугрозы занимали пятое место, а по итогам нынешнего опроса поднялись на первое – хакеры беспокоят 41% экспертов в финансовых вопросах. Кроме того, среди серьезных угроз респонденты назвали геополитическую нестабильность, высокие темпы технологических изменений, а также популизм и протекционизм.

Стоит отметить, что многие инвесторы в своих ответах включили в число рисков для бизнеса терроризм и чрезмерное влияние регуляторов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен тоже считает хакеров страшнее экстремистов