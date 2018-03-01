Минздрав: на рабочих местах могут ввести тестирование на наркотики и алкоголь

СЕГОДНЯ 07:53 2018-03-01T07:53:16+03:00

На предприятиях могут ввести тестирование на алкоголь и наркотики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам главного психиатра-нарколога ведомства, подобная практика уже введена на некоторых предприятиях

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На рабочих местах в России могут ввести тестирование на наркотики и алкоголь. Об этом рассказал глава Московского научно-практического центра наркологии, главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Уже есть опыт на Новолипецком металлургическом заводе, еще на некоторых предприятиях, но пока это тестирование не стало массовым. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы войти во все трудовые коллективы», — сказал Брюн.

По его словам, в коллективные договоры в организациях могут включить пункты для профилактики алкоголизма и курения. К примеру, предлагается не увольнять работника в случае прохождения лечения от зависимости.

«Хроническое злоупотребление алкоголем приводит к смерти в работоспособном молодом возрасте. Плюс снижение общей производительности труда, брак, прогулы. Все это достаточно большая нагрузка на нашу экономику», — добавил специалист.

Он отметил, что из-за спиртных напитков и наркотических веществ «страна теряет до 5% ВВП», пишут «Известия».