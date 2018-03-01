В США предъявили обвинение в покушении на убийство задержанной россиянке Насыровой

СЕГОДНЯ 09:52 2018-03-01T09:52:50+03:00

По данным американской прокуратуры, в 2016 году гражданка РФ пыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса, а потом украла у нее документы

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Прокуратура нью-йоркского района Куинса предъявила обвинение в покушении на убийство задержанной гражданке РФ Виктории Насыровой, подозреваемую в совершении и других преступлений в России и США.

По информации американской прокуратуры, в 2016 году Насырова пыталась отравить жительницу Нью-Йорка, предложив ей чизкейк, в который был подмешан феназепам. Позже ее нашли в своей постели, "вокруг нее были разбросаны таблетки, как если бы женщина пыталась покончить с собой".

"Потерпевшая и обвиняемая были внешне похожи, у обеих были темные волосы, одинаковый цвет кожи, обе говорили на русском языке", - заявляют в ведомстве.

После выписки из больницы потерпевшая обнаружила, что у нее похищен паспорт, другие документы, деньги и золотое кольцо, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 42-летнюю Насырову задержали в крупнейшем американском мегаполисе в марте прошлого года. При себе у нее были обнаружены похищенные документы и золотое кольцо потерпевшей. Россиянке грозит до 25 лет тюрьмы.

Кроме того, Насырову подозревают в других преступлениях в США, в числе которых грабежи и отравления. В России женщину подозревают в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью похищения денег.