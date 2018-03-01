2018-03-01T10:29:20+03:00
Общество

Минтруд опроверг информацию о возрождении системы вытрезвителей

О их восстановлении заявил психиатр-нарколог Евгений Брюн
Алексей КАРЕЛИН
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В предверии ЧМ-2018 в России вспомнили о вытрезвителяхВ предверии ЧМ-2018 в России вспомнили о вытрезвителяхФото: Олег УКЛАДОВ
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В министерстве труда и социальной защиты опровергли заявление психиатра-нарколога Евгения Брюна о планах восстановить систему вытрезвителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что "вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности», - передает «Интерфакс» слова представителя министерства.

Ранее в интервью «Известиям» Брюн сказал, что восстановление системы вытрезвителей — дело решенное. По словам Брюна, в Москве такие объекты будут относиться к департаменту соцзащиты населения, в отдельных городах — к наркологическим учреждениям, в других - «будут самостоятельными муниципальными учреждениями» или при органах соцзащиты.

Напомним, последние вытрезвители закрыли в 2011 году, их функции перешли от МВД к медицинским учреждениям. В ноябре 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил заинтересованность в возрождении или создании аналога системы вытрезвителей в северной столице, передает сайт kp.ru.

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