Минтруд опроверг информацию о возрождении системы вытрезвителей

СЕГОДНЯ 10:29 2018-03-01T10:29:20+03:00

В предверии ЧМ-2018 в России вспомнили о вытрезвителях Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В министерстве труда и социальной защиты опровергли заявление психиатра-нарколога Евгения Брюна о планах восстановить систему вытрезвителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что "вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты", не соответствует действительности», - передает «Интерфакс» слова представителя министерства.

Ранее в интервью «Известиям» Брюн сказал, что восстановление системы вытрезвителей — дело решенное. По словам Брюна, в Москве такие объекты будут относиться к департаменту соцзащиты населения, в отдельных городах — к наркологическим учреждениям, в других - «будут самостоятельными муниципальными учреждениями» или при органах соцзащиты.

Напомним, последние вытрезвители закрыли в 2011 году, их функции перешли от МВД к медицинским учреждениям. В ноябре 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил заинтересованность в возрождении или создании аналога системы вытрезвителей в северной столице, передает сайт kp.ru.