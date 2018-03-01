Россия продолжит поддерживать прямой диалог с США

СЕГОДНЯ 10:33 2018-03-01T10:33:42+03:00

Налаживание отношений между двумя странами будет зависеть, в основном, от готовности США налаживать контакты Фото: ТАСС

Однако его продуктивность будет зависеть от степени готовности Вашингтона к таким контактам

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Российские власти готовы и дальше поддерживать прямой диалог с США. Такое заявление сделал помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Поддерживаем и будем поддерживать прямой диалог с США. Безусловно, его глубина и продуктивность будут зависеть от степени готовности американцев к таким контактам на равноправной основе и при учете интересов друг друга", — цитирует ТАСС сенатора.

Он подчеркнул, что в настоящий момент члены Совбеза РФ оценивают перспективы налаживания отношений нашей страны с Вашингтоном и Европейским союзом со сдержанным оптимизмом.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, в российском министерстве иностранных дел назвали сомнительными возможности комплексного диалога между Кремлем и Белым домом по вопросам совместной борьбы с терроризмом.