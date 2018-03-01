Россия продолжит поддерживать прямой диалог с США
Российские власти готовы и дальше поддерживать прямой диалог с США. Такое заявление сделал помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.
"Поддерживаем и будем поддерживать прямой диалог с США. Безусловно, его глубина и продуктивность будут зависеть от степени готовности американцев к таким контактам на равноправной основе и при учете интересов друг друга", — цитирует ТАСС сенатора.
Он подчеркнул, что в настоящий момент члены Совбеза РФ оценивают перспективы налаживания отношений нашей страны с Вашингтоном и Европейским союзом со сдержанным оптимизмом.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, в российском министерстве иностранных дел назвали сомнительными возможности комплексного диалога между Кремлем и Белым домом по вопросам совместной борьбы с терроризмом.