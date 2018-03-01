2018-03-01T10:46:23+03:00
Политика

Специальный летный отряд «Россия» оснастят российским навигационным оборудованием

Замену на отечественные аналоги проведут на всех Ил-96-300
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото: пресс-служба ОАКФото: пресс-служба ОАК
Изменить размер текста:

Новое навигационное оборудование отечественного производства поставят на все самолеты Ил-96-300 из спецотряда «Россия» Управления делами президента, который перевозит первых лиц государства. Полностью перейти на российские аналоги планируют за 2018-2019 годы. Замены будут производить в рамках техосмотра на воронежском авиазаводе.

«“Ильюшин“ успешно завершил сертификационные наземные и летные испытания нового оборудования». Работы проводились совместно с головным интегратором пилотажно-навигационного комплекса — АО „Раменское приборостроительное конструкторское бюро“, сертификационными центрами и Росавиацией» , - сказал «Известиям» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

Упомянутая система отвечает за определение местоположения самолета, передачу на землю радиолокационных сведений. Оборудование проверяли во время полетов из Раменского в Петропавловск-Камчатский, Норильск, Воронеж и Хельсинки (Финляндия).

Всего в отряде «Россия» 10 самолетов Ил-96-300 разных модификаций. Пять из них оборудованы пунктами для управления вооруженными силами в случае ядерной войны. Каждый самолет стоит около 7 млрд рублей, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram