Специальный летный отряд «Россия» оснастят российским навигационным оборудованием

СЕГОДНЯ 10:46 2018-03-01T10:46:23+03:00

Замену на отечественные аналоги проведут на всех Ил-96-300

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Новое навигационное оборудование отечественного производства поставят на все самолеты Ил-96-300 из спецотряда «Россия» Управления делами президента, который перевозит первых лиц государства. Полностью перейти на российские аналоги планируют за 2018-2019 годы. Замены будут производить в рамках техосмотра на воронежском авиазаводе.

«“Ильюшин“ успешно завершил сертификационные наземные и летные испытания нового оборудования». Работы проводились совместно с головным интегратором пилотажно-навигационного комплекса — АО „Раменское приборостроительное конструкторское бюро“, сертификационными центрами и Росавиацией» , - сказал «Известиям» главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

Упомянутая система отвечает за определение местоположения самолета, передачу на землю радиолокационных сведений. Оборудование проверяли во время полетов из Раменского в Петропавловск-Камчатский, Норильск, Воронеж и Хельсинки (Финляндия).

Всего в отряде «Россия» 10 самолетов Ил-96-300 разных модификаций. Пять из них оборудованы пунктами для управления вооруженными силами в случае ядерной войны. Каждый самолет стоит около 7 млрд рублей, передает сайт kp.ru.