В Совбезе считают, что США спровоцировали Турцию на операцию в Африне
Именно Соединенные Штаты спровоцировали Турцию на проведение военной операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских вооруженных формирований в сирийском Африне. Такое мнение высказал помощник секретаря Совета Безопасности России по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.
"Курды буквально накачиваются (американским) самым современным оружием. Поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений фактически спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна", — цитирует РИА Новости сенатора.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Анкара ввела в пригород Дамаска еще и спецназ. Армейские и полицейские силовики должны будут способствовать успешному завершению операции, которая длится уже более месяца.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ближайшее время его войска планируют окружить населенный пункт и завершить задуманное.