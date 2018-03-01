2018-03-01T10:49:59+03:00
Политика

В Совбезе считают, что США спровоцировали Турцию на операцию в Африне

Снабжение курдов американским оружием поощрило сепаратистские настроения в Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкая операция в пригороде сирийского Дамаска длится уже более месяцаТурецкая операция в пригороде сирийского Дамаска длится уже более месяцаФото: REUTERS
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Именно Соединенные Штаты спровоцировали Турцию на проведение военной операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских вооруженных формирований в сирийском Африне. Такое мнение высказал помощник секретаря Совета Безопасности России по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"Курды буквально накачиваются (американским) самым современным оружием. Поставки современных вооружений и поощрение в курдской среде сепаратистских настроений фактически спровоцировали проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африна", — цитирует РИА Новости сенатора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Анкара ввела в пригород Дамаска еще и спецназ. Армейские и полицейские силовики должны будут способствовать успешному завершению операции, которая длится уже более месяца.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ближайшее время его войска планируют окружить населенный пункт и завершить задуманное.

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