2018-03-01T11:06:02+03:00
Экономика

Должникам повысят стоимость имущества для самостоятельной продажи

Федеральная служба судебных приставов предложила повысить планку с 30 до 100 тысяч рублей
Алексей КАРЕЛИН
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Основным способом продажи имущества вскоре будут электронные торги.Основным способом продажи имущества вскоре будут электронные торги.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Для погашения долгов граждане смогут продавать имущество стоимостью до 100 тысяч рублей включительно вместо действующих 30 тысяч. Такое предложение сделала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Росимущество уже одобрило идею.

«В разы выше результативность самостоятельной реализации имущества должником, сумма которой увеличилась до 2,4 млрд рублей, то есть на 8%. Это наш резерв улучшения исполняемости судебных актов, но зачастую он используется не в полной мере», - отмечает глава ФССП Дмитрий Аристов.

По его словам, продажу имущества планируется проводить в основном в рамках электронных торгов. Некоторые регионы уже имеют положительный опыт проведения таких аукционов. Электронные торги повысят прозрачность продаж имущества и снизит количество нарушений, говорит Аристов.

Всего за 2017 год общая стоимость реализованного имущества составила почти 132 млрд рублей, что на 7% больше показателя продлого года. При этом общая сумма, полученная территориальными органами Росимущества, снизилась почти на 19% и составила 9,7 млрд рублей, пишут «Известия».

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