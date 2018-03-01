Глава китайского инвестора "Роснефти" находится под следствием

СЕГОДНЯ 11:24 2018-03-01T11:24:50+03:00

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Учредитель и председатель совета директоров китайской CEFC China Energy Е Цзяньминь попал под следствие по подозрению в совершении экономических преступлений. Отметим, что эта частная компания собирается стать одним из крупнейших инвесторов "Роснефти".

"Председатель правления Е Цзяньмин с недавнего времени находится под следствием соответствующих органов", - сообщает деловое издание Caixin.

На настоящий момент известно лишь то, что правоохранители уже несколько раз вызывали топ-менеджера на допросы.

Между тем, в 2017 году CEFC договорилась о приобретении 14,16% акций НК "Роснефть" за 9,1 млрд долларов. В случае успешного завершения сделки китайская компания станет третьим по величине пакета акционером российской корпорации. Сейчас самый большой бакет акций находится у государственного "Роснефтегаза" (50% + 1 акция) и BP Plc с 19,75%.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что дочернее предприятие "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH заключило договор с немецкой компанией BITUMINA Handel GmbH & Co. KG и приступила к продажам битума в Германии.