СМИ: Россия изучает возможность отказа от сотрудничества с ЕСПЧ

СЕГОДНЯ 12:29 2018-03-01T12:29:08+03:00

Решения Европейского суда в отношении РФ все больше политизируются

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Россия рассматривает возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и выхода РФ из Совета Европы. ЕСПЧ придерживается антироссийской линии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает. Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов"», - рассказали информагентству.

Источники отметили, что российских парламентариев лишили права голосование в ПАСЕ незаконно. В итоге больше 20 судей ЕСПЧ избраны без участия российских представителей, что подвергает сомнению их легитимность.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля ЕСПЧ обязал Киев выплатить украинке Анне Синьковой 4 тысячи евро, признав ее арест незаконно долгим. Активистку запрещенной в РФ группировки националистов «Братство Луки» задержали в киевском парке семь лет назад, когда Синькова вместе с друзьями жарила яичницу на Вечном огне.

Вице-спикер Ирина Яровая решение ЕСПЧ назвала опасным прецедентом, попыткой «узаконить осквернение тех, кто ценой жизни подарил Европе и всему миру жизнь и свободу».