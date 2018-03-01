Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

СЕГОДНЯ 12:05 2018-03-01T12:20:22+03:00

В этом году мероприятие проходит не в традиционном Георгиевском зале Кремля, а в Манеже

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Президент России Владимир Путин приступил к оглашению ежегодного Послания Федеральному собранию. В этот раз мероприятие проходит в столичном Манеже.

Данное оглашение документа перед Федеральным собранием стало лично для Владимира Путина уже четырнадцатым, а в истории страны в целом - 24-м. Освещением мероприятия занимаются более семисот журналистов, для которых в этот раз была подготовлена целая аппаратная студия.

Между тем, и весь процесс оглашения Послания будет отличаться от предыдущих. Для того, чтобы сделать речь президента более яркой и информативной в зале были установлены большие экраны, на которые, предположительно, будет транслироваться инфографика.

Посмотреть онлайн-трансляцию выступления президента РФ перед Федеральным собранием можно на нашем сайте kp.ru.