2018-03-01T12:20:22+03:00
Политика

Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

В этом году мероприятие проходит не в традиционном Георгиевском зале Кремля, а в Манеже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин приступил к оглашению ежегодного Послания Федеральному собранию. В этот раз мероприятие проходит в столичном Манеже.

Данное оглашение документа перед Федеральным собранием стало лично для Владимира Путина уже четырнадцатым, а в истории страны в целом - 24-м. Освещением мероприятия занимаются более семисот журналистов, для которых в этот раз была подготовлена целая аппаратная студия.

Между тем, и весь процесс оглашения Послания будет отличаться от предыдущих. Для того, чтобы сделать речь президента более яркой и информативной в зале были установлены большие экраны, на которые, предположительно, будет транслироваться инфографика.

Посмотреть онлайн-трансляцию выступления президента РФ перед Федеральным собранием можно на нашем сайте kp.ru.

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