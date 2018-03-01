Путин: наш приоритет это благополучие людей

СЕГОДНЯ 12:16 2018-03-01T12:18:07+03:00

Президент России выступает в Манеже с ежегодным посланием Федеральному собранию

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Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом властей является благосостояние населения.

"Наш приоритет это благополучие людей. Мы должны дать людям достойную работу", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что именно благосостояние является главным и ключевым фактором развития России. По его словам, с бедностью сталкиваются 20 миллионов россиян, но за последнее время этот показатель сократился.

По его словам, получилось переломить демографическую ситуацию.

«Демографические потери девяностых еще дают о себе знать, но ситуация переломилась», - отметил глава государства.

Владимир Путин также призвал проявить волю ради результативного труда и будущих поколений.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие впервые проводится в Манеже.