2018-03-01T12:22:01+03:00
Политика

Путин: необходимо обеспечить рост пенсий

Президент России выступает с традиционным посланием Федеральному собранию
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост пенсий. Он подчеркнул, что разница между зарплатой и пенсией не должна быть такой заметной, как в настоящее время.

«Нужна системная программа поддержки людей старшего поколения. Это станет одной из главных задач нового правительства после выборов», - сказал Путин.

По его словам, за последние годы выросла средняя продолжительность россиян, но она должна увеличиваться.

«Цель принципиально нового уровня - сделать так, чтобы средняя продолжительность жизни в России превысила 80 лет», - сказал глава государства.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие впервые проводится в Манеже при участии более тысячи человек.

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