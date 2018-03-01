Путин: обновление городской среды должно обеспечиваться за счет новых технологий

СЕГОДНЯ 12:28 2018-03-01T12:28:03+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что обновление городской среды должно обеспечиваться за счет новых технологий.

Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, он отметил, что у многих российских городов есть успешный опыт по обновлению среды. Президент привел в пример Казань, Сочи и другие города.

«Современная среда для жизни, для малого бизнеса — все это послужит для формирования среднего класса», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что мнение людей должно быть решающим, а развитие городов должно стать движущей силой для всей России.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие впервые проводится в Манеже. Кроме того, впервые при оглашении послания главы российского государства используется инфографика