СЕГОДНЯ 12:38 2018-03-01T12:42:05+03:00

Так, на финансирование дорожного строительства будет выделено 11 трлн рублей

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Президент России Владимир Путин потребовал улучшить состояние дорог в регионах. Такое заявление глава государства сделал во время оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию.

"Необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство дорог", — сказал Путин, обращаясь к главам регионов.

Он подчеркнул, что власти должны уделять пристальное внимание этой проблеме. Между тем, на финансирование дорожного строительства будет выделено 11 триллионов рублей. В целом, увеличение расходов на эти целя будет увеличено вдове за шесть лет.

Напомним, что в четверг, 1 марта, в Манеже проходит оглашение Послания Федеральному посланию. В этот раз речь президента сопровождается инфографикой, транслирующей на большие экраны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин во время своего выступления Путин заявил об улучшении демографической ситуации в стране и увеличении мест в детских садах.