Путин: по всей стране появится высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 12:41 2018-03-01T12:41:13+03:00

По словам президент РФ, страна должна стать лидером в сфере хранения так называемых "больших данных"

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что к 2024 году по всей стране появится высокоскоростной интернет.

«Это позволит открыть для россиян цифровой мир со всеми его преимуществами. Люди смогут создавать научные волонтерские команды, проектные группы, компании», - сказал Путин.

Он отметил, что «это колоссальный прорывной ресурс», особенно важный в условиях нашей большой страны.

Кроме того, он заявил, что Россия должна стать лидером в сфере хранения так называемых «больших данных».

По словам главы государства, вопрос электроснабжения отдаленных территорий необходимо решать с помощью распределенной генерации.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ выступает с посланием Федеральному Собранию. Мероприятие впервые проводится в Манеже. Аккредитовано рекордное количество журналистов - 705 человек, а всего участвуют более тысячи человек.