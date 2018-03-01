Путин: школа должна отвечать на вызовы времени

СЕГОДНЯ 12:53 2018-03-01T12:53:27+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что школы в стране должны отвечать на вызовы современности.

«Школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить», - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

Он отметил, что начальная школа в России уже признана международными экспертами одной из лучших в мире.

Также глава государства предложил усовершенствовать систему профессиональной ориентации.

«Необходимо выстроить современную профориентацию. С нового учебного года предлагаю запустить проект ранней профориентации «Билет в будущее», выделяем на эту инициативу миллиард рублей», - добавил Путин.

По его словам, одним из основных конкурентных преимуществ являются знания, технологии. "Нужна нормативная база для беспилотных и цифровых технологий", - отметил президент России.