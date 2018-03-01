Путин: Россия нарастила научный потенциал
Россия нарастила свой научный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.
«За последние годы Россия нарастила потенциал в научной сфере. Но надо выходить на новый уровень», - сказал Путин.
Он отметил, что России необходимы собственные цифровые платформы. Кроме того, по его словам, в стране создадут два ускорителя частиц.
«Российская молодежь доказывает свое лидерство в научной сфере. Юные россияне заработали на международных олимпиадах 38 медалей», - рассказал президент.
Он также призвал уделить внимание генетике и закрепить лидерство российских ученых в математике.
«В полную силу должны заработать образовательные центры, в ряде городов они уже есть», - добавил Путин.
Кроме того, по словам главы государства, развитие науки даст возможности создавать новые лекарства.