Путин: Россия нарастила научный потенциал

СЕГОДНЯ 12:59 2018-03-01T12:59:35+03:00

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Россия нарастила свой научный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

«За последние годы Россия нарастила потенциал в научной сфере. Но надо выходить на новый уровень», - сказал Путин.

Он отметил, что России необходимы собственные цифровые платформы. Кроме того, по его словам, в стране создадут два ускорителя частиц.

«Российская молодежь доказывает свое лидерство в научной сфере. Юные россияне заработали на международных олимпиадах 38 медалей», - рассказал президент.

Он также призвал уделить внимание генетике и закрепить лидерство российских ученых в математике.

«В полную силу должны заработать образовательные центры, в ряде городов они уже есть», - добавил Путин.

Кроме того, по словам главы государства, развитие науки даст возможности создавать новые лекарства.