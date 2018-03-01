Путин заявил о необходимости улучшения экологической ситуации в России

СЕГОДНЯ 13:05 2018-03-01T13:05:17+03:00

Так, президент призвал рекультивировать свалки в черте городов и улучшить качество питьевой воды

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Президент России Владимир Путин призвал Федеральное собрание к улучшению экологической ситуации в стране. Так, власти должны будут заняться рекультивацией свалок, расположенных в черте городов, и улучшением качества питьевой воды во всех регионах РФ.

О необходимости данных мер глава государства заявил в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию, которое проходит 1 марта в Манеже.

"Мы ужесточили требования для предприятий. Никаких переносов сроков перехода на "чистые" технологии больше не будет", - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что в рамках мер по улучшению экологической ситуации будут реализованы проекты, связанные с Байкалом и волжским бассейном.

Ранее глава государства также заявил о необходимости увеличения финансирования сферы здравоохранения и строительства дорог в стране.