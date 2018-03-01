2018-03-01T13:12:24+03:00
В мире

В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США

Группа из 3 тысяч военных направляется в Персидский залив
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Десантные корабли ВМС США вошли в Средиземное мореДесантные корабли ВМС США вошли в Средиземное море
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В среду, 1 марта, амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море. Об этом свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы AIS, которая служит для идентификации судов и их местоположения.

Сообщается, что в акваторию Средиземного моря зашли универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк", десантный корабль-док "Оук Хилл", а также корабль снабжения ВМС США "Уильям Маклин", передает сайт argumenti.ru.

Как отметил в ВМС США, в общей сложности на бортах трех американских кораблей находятся более 3 тысяч морских пехотинцев. Военные направляются в в зону ответственности шестого оперативного флота ВМС США в Средиземном море, а после этого корабли будут направлены на Ближний Восток в район Персидского залива, где располагается зона ответственности пятого оперативного флота страны.

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