2018-03-01T13:16:52+03:00
Политика

Путин: объем несырьевого неэнергетического экспорта необходимо удвоить

По мнению президента РФ, сейчас инвестиции должны идти на обновление промышленности и развитие малого и среднего предпринимательства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что в течение шести лет Россия должна удвоить объем несырьевого неэнергетического экспорта. Такое поручение глава государства озвучил Федеральному собранию во время оглашения Послания.

По мнению президента, развитие несырьевого экспорта станет еще одним источником роста экономики и развития страны.

"Уже через четыре года Россия будет экспортировать больше продукции, чем импортировать", - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что на данном этапе большинство инвестиций должны идти на обновление промышленности. Также в развитии нуждается малое и среднее предпринимательство.

Ранее Путин назвал рост российской экономики выше мировых темпов одним из ключевых ориентиров для будущего правительства. Он также напомнил, что накануне инфляция снизилась до рекордных 2%.

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