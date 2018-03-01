2018-03-01T13:22:51+03:00
Политика

Путин: мощь Вооруженных сил России значительно возросла

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ заявил, что нельзя забывать о безопасности страны
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что мощь Вооруженных сил значительно возросла.

«Нельзя забывать о безопасности России. Так, сирийская операция показала возможности вооруженных сил страны», - рассказал президент.

Он отметил, что войска получили новейшее высокотехнологичное оружие, а также был создан Национальный центр управления вооруженными силами.

"Значительно возросла мощь ВМФ, ВКС. Люди по всему миру теперь знают, как называется российское оружие", — добавил Путин.

По его словам, Россия создает новое оружие в ответ на действия США, которые в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО и развернули свою ПРО на территории других государств.

«Имевшаяся система гарантировала безопасность и делала потенциального агрессора уязвимым. Однако в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора и отказались от сотрудничества в этой сфере», - напомнил глава российского государства.

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