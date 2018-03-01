Путин поблагодарил работников АПК за рекордный урожай в 134 млн тонн

СЕГОДНЯ 13:27 2018-03-01T14:25:58+03:00

Такое заявление глава государства сделал во время оглашения Послания Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин поблагодарил работников агропромышленного комплекса за рекордный урожай. По словам главы государства, в минувшем году было собрано более 130 млн тонн сельскохозяйственных культур.

Об этом политик сообщил в рамках оглашения Послания Федеральному собранию, которое проходит в четверг в Манеже.

"Благодарю работников АПК за рекордный в истории урожай – более 130 млн тонн", - сказал президент. Он подчеркнул, что таких показателей не было даже в Советском Союзе.

Между тем, по мнению Путина, развитие крупных агропромышленных предприятий не должно уйти в ущерб малым хозяйствам.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, президент также заявил, что через четыре года Россия начнет экспортировать больше продукции, чем импортировать, а также удвоит объем несырьевых неэнергетическых поставок.

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