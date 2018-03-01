Путин назвал "героев нашего времени"

СЕГОДНЯ 14:03 2018-03-01T14:03:38+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал "героями нашего времени" тех людей, которые работали над созданием нового оружия и трудились ради безопасности страны. Такое заявление глава государства сделал в рамках оглашения ежегодного Послания Совету Федерации, которое проходит в четверг в Москве.

"Речь идет о тысячах человек, которые трудились на благо безопасности России и работали над созданием нового оружия", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в основе такой высокотехнологичной и современной армии, как наша, стоит самый преданный офицерский корпус, который является "сердцем" Вооруженных сил РФ. Кроме того, имеющееся в распоряжении России оружие может разрабатываться только страной, в которой развита наука и образование.

Ранее Путин сказал, что ни у кого в мире нет такого вооружения как у РФ, а даже если и появится, то "наши ребята придумают что-то новое".