ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-01T14:20:44+03:00

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Банк России согласился с предложением «Сбербанка» вычеркнуть 1200 предпринимателей из «черного списка» подозреваемых в отмывании нелегальных доходов. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

«ЦБ нам дал положительный ответ», - сказал Попов журналистам.

«Сбербанк» сделал предложение в середине февраля. Ранее Попов говорил, что ряд предпринимателей допустил ошибки, но деятельность осуществляли легально и их счета заблокировали несправедливо.

«Черный список» составляют ЦБ и Росинформмониторинг. В него вносят банковских клиентов, заподозренных в незаконном выводе средств.

Как сообщал сайт kp.ru, в ЦБ придумали, как бороться с мошенниками и разослали соответствующие рекомендации банкам. Регулятор отметил, что чаще всего деньги выводят за рубеж через суд, когда подконтрольная мошеннику зарубежная компания взыскивает с его организации фиктивный долг.

В ноябре 2017 года Росинформмониторинг рассказывал об участившихся случаях блокировки счетов физлиц по ошибке. Их число превысило 460 тысяч, и в организации решили пересмотреть финансовые истории банковских клиентов.