2018-03-01T14:17:35+03:00
Политика

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности

Изначально планировалось, что выступление президента России займет 40 минут, однако оно растянулось почти на два часа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В этом году речь президента России сопровождалась мультимедийными вставкамиВ этом году речь президента России сопровождалась мультимедийными вставкамиФото: REUTERS
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году стало рекордным по длительности среди всех предыдущих подобных обращений. Изначально планировалось, что глава государства будет зачитывать свою речь около 40 минут, однако мероприятие затянулось и заняло почти два часа.

В ходе выступления Путин успел затронуть самый широкий спектр актуальных вопросов, касающихся как здравоохранения и экономики, так оборонной промышленности и сельского хозяйства. В результате вся речь президента вылилась в 1 час 56 минут.

"Нам надо быть смелыми в замыслах, делах, поступках. Брать на себя смелость и становиться сильнее. Создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем", - сказал глава государства в завершение своего послания.

Между тем, отметим, что в этом году при обращении президента к собранию впервые был использован мультимедийный формат. В зале Манежа были установленные три больших экрана, на которых демонстрировались инфографика и записи испытаний новейшего российского оружия.

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