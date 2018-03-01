Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2018 году стало рекордным по длительности среди всех предыдущих подобных обращений. Изначально планировалось, что глава государства будет зачитывать свою речь около 40 минут, однако мероприятие затянулось и заняло почти два часа.
В ходе выступления Путин успел затронуть самый широкий спектр актуальных вопросов, касающихся как здравоохранения и экономики, так оборонной промышленности и сельского хозяйства. В результате вся речь президента вылилась в 1 час 56 минут.
"Нам надо быть смелыми в замыслах, делах, поступках. Брать на себя смелость и становиться сильнее. Создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем", - сказал глава государства в завершение своего послания.
Между тем, отметим, что в этом году при обращении президента к собранию впервые был использован мультимедийный формат. В зале Манежа были установленные три больших экрана, на которых демонстрировались инфографика и записи испытаний новейшего российского оружия.