2018-03-01T14:37:48+03:00
Политика

Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации

Как заверила председатель ЦИК, все было в рамках закона
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова призналась, что не услышала никаких признаков агитации в послании Федеральному собранию, с которым в этот четверг, 1 марта, выступил президента РФ Владимира Путина. Так, она заверила, что все было в рамках закона.

«Расценивать можно как угодно, но все это в рамках закона. Можно критиковать закон, но все сделано по закону. Сама процедура предусмотрена законом, она абсолютно законна», - приводит слова председателя ЦИК РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Памфилова уже заявляла о том, что послание Федеральному собранию нынешнего президента нашей страны, который одновременно является и одним из кандидатов на выборах-2018, не нарушает закон. Как подчеркивала руководитель Центризбиркома, выступление Владимира Путина перед Советом Федерации и Госдумой находится в рамках его нынешних полномочий.

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