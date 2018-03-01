2018-03-01T14:59:48+03:00
Политика

В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ

Как отметил вице-спикер Петр Толстой, Москва считает важным сохранение общего правового пространства в Европе
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-спикер Госдумы Петр ТолстойВице-спикер Госдумы Петр ТолстойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Госдуме опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы хочет прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Как заверил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, в настоящее время власти нашей страны ведут диалог с европейскими коллегами. При этом политик подчеркнул, что Москва считает важным сохранение общего правового пространства в Европе.

«В правовом отношении если российская делегация не участвует в голосовании по выборам судей и не формирует состав ЕСПЧ, то его решения могут вызывать вопросы в части легитимности на территории России. Но пока, насколько мне известно, так вопрос не стоит», - цитирует Толстого «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Россия изучает возможность отказа от сотрудничества с ЕСПЧ. Отмечалось, что Москва готова пойти на такой шаг, если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована.

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