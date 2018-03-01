СЕГОДНЯ 15:13 2018-03-01T15:13:50+03:00

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия может покинуть Совет Европы из-за ЕСПЧ

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы.

«У острого кризиса между Россией и Советом Европы — два источника: санкции ПАСЕ и политика ЕСПЧ. Пока выход из тупика не просматривается», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом сенатор прокомментировал сообщения о том, что власти России изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Россия может покинуть Совет Европы из-за ЕСПЧ.

«Российские власти изучают возможность... в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована», — передает РИА Новости сообщение источников в профильных российских ведомствах.