Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-01T15:35:27+03:00

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В настоящий момент в непосредственной близости от российских берегов базируются пять крейсеров и 30 эсминцев, входящих в глобальную систему ПРО США. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию.

Он также подчеркнул, что сейчас американские системы противоракетной обороны действует на Аляске, в Калифорнии, а из-за расширения НАТО они появились еще в Румынии и Польше. Кроме того, в будущем планируется развертывание ПРО в Японии и Южной Корее.

"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошёл. <...> Ничего здесь не преувеличиваю, работа и сегодня идёт полным ходом", - сказал президент.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Путин выразил обеспокоенность положениями обновленной ядерной стратегией США, которая позволяет применять оружие массового поражения даже в ответ на обычную киберугрозу.