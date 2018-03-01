2018-03-01T15:35:27+03:00
Политика

Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России

"Американская машина" заработала, несмотря на многочисленные протесты Москвы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В настоящий момент в непосредственной близости от российских берегов базируются пять крейсеров и 30 эсминцев, входящих в глобальную систему ПРО США. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию.

Он также подчеркнул, что сейчас американские системы противоракетной обороны действует на Аляске, в Калифорнии, а из-за расширения НАТО они появились еще в Румынии и Польше. Кроме того, в будущем планируется развертывание ПРО в Японии и Южной Корее.

"Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала, конвейер пошёл. <...> Ничего здесь не преувеличиваю, работа и сегодня идёт полным ходом", - сказал президент.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Путин выразил обеспокоенность положениями обновленной ядерной стратегией США, которая позволяет применять оружие массового поражения даже в ответ на обычную киберугрозу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram