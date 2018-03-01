Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что основными задачами новейшего российского лазерного комплекса является выполнение противовоздушной и противоракетной обороны.
Напомним, что данное вооружение было представлено президентом РФ Владимиром Путиным в рамках оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию. Сайт kp.ru ранее публиковал видеоролик, демонстрирующий работу боевого лазерного комплекса, который поступил в российскую армию в конце прошлого года.
"Вероятно, этот комплекс решает задачи ПВО-ПРО. Применение лазерного луча является гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения", — цитирует РИА Новости Мураховского.
Эксперт подчеркнул, что источником "накачки" лазерного импульса, вероятнее всего, являются компактные ядерные силовые установки.
Между тем, названия у данного вида вооружения все еще нет. Владимир Путин предложил членам Федерального собрания придумать его самим.