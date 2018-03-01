Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-01T15:55:35+03:00

Новейший российский лазерный комплекс был представлен на выступлении Путина перед Федеральным собранием. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Ранее видеоролик, демонстрирующий работу вооружений, был показан во время оглашения Послания президента РФ Федеральному посланию

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Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский считает, что основными задачами новейшего российского лазерного комплекса является выполнение противовоздушной и противоракетной обороны.

Напомним, что данное вооружение было представлено президентом РФ Владимиром Путиным в рамках оглашения ежегодного Послания Федеральному собранию. Сайт kp.ru ранее публиковал видеоролик, демонстрирующий работу боевого лазерного комплекса, который поступил в российскую армию в конце прошлого года.

"Вероятно, этот комплекс решает задачи ПВО-ПРО. Применение лазерного луча является гораздо экономичнее применения стандартных противоракет. При этом гораздо выше точность поражения", — цитирует РИА Новости Мураховского.

Эксперт подчеркнул, что источником "накачки" лазерного импульса, вероятнее всего, являются компактные ядерные силовые установки.

Между тем, названия у данного вида вооружения все еще нет. Владимир Путин предложил членам Федерального собрания придумать его самим.