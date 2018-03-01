2018-03-01T16:05:17+03:00
Политика

Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране

По словам президента России, уровень зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собраниюПрезидент России Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собраниюФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране, несмотря на некоторые "недовыполнения".

"Много было сделано в ходе майских указов 2012 года. Должен сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы ни были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было и результатов, которые мы имеем сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда", - сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию в четверг, 1 марта.

Он отметил, что отступать от достигнутых целей нельзя.

"Я имею в виду уровень заработной платы. Уровень зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, также как и качество работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании и других областях, которые определяют благополучие людей", - добавил Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, в этом году Путин выступал с посланием рекордное время — 1 час 56 минут.

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