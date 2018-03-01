Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне

1 Март 16:20 2018-03-01T16:20:23+03:00

По словам сенатора, такие меры можно считать демонстрацией возможного ответа

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Председатель комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что демонстрация новейших вооружений во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не означает подготовку к войне.

«Когда американские руководители говорят, что Россия — это враг и противник США, маскируя это термином "ревизионистская держава", которую нужно остановить — это что, не подготовка к войне?», - сказал Пушков журналистам.

Он отметил, что такие меры со стороны руководства России можно считать демонстрацией возможного ответа.

«Сегодня был показан лишь наш возможный ответ, и этот ответ предназначен лишь для того, чтобы предотвратить войну, а не готовить ее», — отметил сенатор, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, финальная часть послания президента России включала в себя рассказ о вооруженных силах РФ и новейших российских разработках в области вооружений.