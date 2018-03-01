Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%

1 Март 16:20 2018-03-01T16:20:49+03:00

По мнению главы Минфина, увеличить динамику экономического развития можно, создав комфортные условия для бизнеса

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Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого глава государства заявил, что рост экономики выше мировых темпов является ключевым ориентиром для правительства.

Так, руководитель Минфина отметил, что российский лидер поставил перед кабмином задачу увеличить динамику экономического развития до 3,7-3,8%. Причем Силуанов считает, что добиться такого результата вполне реально. По его словам, в частности, для этого нужно создать комфортные условия для бизнеса.

«Если мы переструктурируем наши ресурсы, которые есть в бюджетной системе, если мы перенастроим налоговую систему, которая будет стимулировать экономический рост, если мы создадим более комфортные условия развития бизнеса, я уверен, мы можем увеличить динамику экономического развития», - цитирует министра ТАСС.

Напомним, в четверг, 1 марта, российский лидер Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В ходе своего выступления глава нашего государства рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии.