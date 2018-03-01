2018-03-01T16:33:16+03:00
Общество

Палестинца, устроившего резню в магазине Гамбурга, приговорили к пожизненному сроку

Во время атаки летом 2017 года один человек погиб, шесть получили ранения
Екатерина БОЛГОВА
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Осужденный за нападение на посетителей в магазине Гамбурга Ахмад А.Осужденный за нападение на посетителей в магазине Гамбурга Ахмад А.Фото: REUTERS
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Палестинца, устроившего резню в магазине Гамбурга, приговорен к пожизненному заключению.

Во время атаки летом прошлого года один человек погиб, шесть получили ранения. По данным полиции, нападавшим был 27-летний палестинец Ахмад А., выходец из ОАЭ. Он приехал в Германию как беженец. Но власти ФРГ отклонили его прошение о предоставлении убежища. Мужчину должны были депортировать в течение нескольких дней.

Ахмада А. обвинили в убийстве, покушении на убийство шести человек и нанесении им тяжких телесных повреждений. Обвинение просило признать его виновным в преступлении особой тяжести и приговорить его к пожизненному заключению. Судья кружного суда Гамбурга принял сторону обвинения.

Обвиняемый заявил, что является сторонником террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Но факт его контактов с террористами не установили, поэтому обвинения в терроризме в его отношения не выдвинули, сообщает издание Bild.

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