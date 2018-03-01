В Совете Европы ответили на сообщения о возможности выхода России из ЕКПЧ

1 Март 16:44 2018-03-01T16:44:55+03:00

По словам пресс-секретаря генсека организации, в Страсбурге не получали никакой новой информации из Москвы

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В Совете Европы отреагировали на сообщения о возможном выходе России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По словам пресс-секретаря генсека организации Дэниела Хольтгена, в Страсбурге не получали никакой новой информации из Москвы.

По его словам, на следующей неделе генеральный секретарь Турбьерн Ягланд проинформирует Комитет министров об обстановке и предпринимаемых действиях. Онотметил, что в случае денонсации Россией ЕКПЧ это приведет к прекращению членства страны в Совете Европы, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Москва рассматривает возможность денонсации конвенции и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека. Отмечалось, что это произойдет, если существующая антироссийская линия суда не будет скорректирована, так как в настоящее время ЕСПЧ не учитывает особенности российской правовой системы и нередко прибегает к практике "двойных стандартов".