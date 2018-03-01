В Совете Европы ответили на сообщения о возможности выхода России из ЕКПЧ
В Совете Европы отреагировали на сообщения о возможном выходе России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). По словам пресс-секретаря генсека организации Дэниела Хольтгена, в Страсбурге не получали никакой новой информации из Москвы.
По его словам, на следующей неделе генеральный секретарь Турбьерн Ягланд проинформирует Комитет министров об обстановке и предпринимаемых действиях. Онотметил, что в случае денонсации Россией ЕКПЧ это приведет к прекращению членства страны в Совете Европы, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что Москва рассматривает возможность денонсации конвенции и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека. Отмечалось, что это произойдет, если существующая антироссийская линия суда не будет скорректирована, так как в настоящее время ЕСПЧ не учитывает особенности российской правовой системы и нередко прибегает к практике "двойных стандартов".