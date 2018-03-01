2018-03-01T16:46:00+03:00
Спорт

Российская керлингистка Брызгалова отказалась менять партнера

По словам спортсменки, все равно таких как Крушельницкий «больше нет»
Дарья ИВАШКИНА
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Анастасия Брызгалова и Александр КрушельницкийАнастасия Брызгалова и Александр КрушельницкийФото: REUTERS
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В четверг, 1 марта, российская керлингистка Анастасия Брызгалова, выступающая в дисциплине дабл-микст в паре со своим супругом Александром Крушельницким, объяснила свой отказ поехать на чемпионат мира с другим партнером.

По ее мнению, если бы она согласилась, то это было бы некрасиво по отношению к другим парам. При этом Брызгалова выразила уверенность в том, что таких спортсменов, как Крушельницкий, «больше нет».

«Это было бы не очень красиво по отношению к другим парам, которые весь сезон готовились к отбору на соревнования. Да и голова сейчас забита совершенно другим, мне было бы сложно выступить. Тем более что таких партнеров, как мой (Крушельницкий), больше нет», - сказала керлингистка «Р-Спорт».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на Олимпийских играх, которые прошли в феврале этого года в южнокорейском Пхенчхане, Брызгалова и Крушельницкий завоевали бронзовую медаль в дабл-миксте. Однако вскоре российского керлингиста отстранили от соревнований из-за допингового скандала и лишили пару заслуженной награды.

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