Массовое захоронение древних индейцев было обнаружено у берегов США

1 Март 16:48 2018-03-01T16:48:58+03:00

Найденные останки принадлежат коренным американцам, проживавшим в этой местности около семи тысяч лет назад

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Сотрудники Бюро археологических исследований Флориды обнаружили массовое захоронение древних индейцев, возраст которых составляет около семи тысяч лет. В настоящий момент останки коренных американцев покоятся на глубине 6,5 метра у берегов США в обособленной местности Манасота-Ки

Уточняется, что первая находка в этом районе была сделана еще в 2016 году. Тогда в 275 метрах от береговой линии была найдена челюстная кость. Позже американские исследователи предположили, что в доисторические времена здесь находилось массовое захоронение площадью примерно 3 тысячи кв. метров.

Это свидетельствует о том, что раньше люди жили на боле обширных территориях, которые из-за изменения климата оказались погребены под толщей воды.

Между тем, как сообщает издание Science Alert, последние погружения дайверов позволили найти другие останки и артефакты, включая кость руки, фрагменты черепа, деревянные бруски и куски ткани, датирующиеся пятью тысячами лет до нашей эры. В общей сложности были обнаружены кости шести человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Египте найдены останки гигантского титанозавра.